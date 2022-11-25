Кайри Ирвинг – о победе над «Торонто»: «Мы должны были отреагировать после выезда в Филадельфию»

Теги Бруклин Филадельфия Торонто НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг рассказал о настрое команды на матч с «Торонто» (112:98), который команда проводила после неудачного выезда в Филадельфию.

«Мы здесь для того, чтобы побеждать, такова наша задача. Мы должны были отреагировать после выезда в Филадельфию, весь интернет тогда рассуждал о том, что мы сыграли позорно и должны принять меры – так оно все и есть.

В общем, мы должны были отреагировать. Мы вышли на площадку и сделали то, что должны были», – заявил Ирвинг.

Кайри стал самым результативным игроком матча, набрав 29 очков.

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