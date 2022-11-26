«Черный не просто бы расстроился». Чарльз Баркли раскритиковал НБА за ситуацию с Кайри Ирвингом

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт высказался по поводу возвращение Кайри Ирвинга в .

Ранее разыгрывающий был отстранен на восемь матчей после публикации ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях и отсутствие своевременных извинений.

«Я сразу сказал, что Кайри был не прав. Это было неуместно. Я обратился к , который мне очень нравится. Я сказал: «Вы должны были отстранить его неделю назад». Особенно Адам, потому что он еврей. Кайри оскорблял твою религию, а ты платишь ему 40 миллионов долларов в год?

И я разочаровался в игроках, потому что они не выступили и ничего не сказали. Черный не просто бы расстроился, если бы кто-то нарушил права чернокожих», – заявил Баркли.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

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