На Стефена Карри, «Уорриорз», Шака, Тома Брэди и Наоми Осаку подали в суд за продвижение криптовалютной компании FTX

и звездный разыгрывающий команды стали фигурантами судебного иска о продвижении криптовалютной компании FTX.

Компания FTX подала заявление о банкротстве и находится под пристальным вниманием властей США на фоне сообщений о том, что активы клиентов на сумму $10 млрд были переведены из FTX в компанию Бэнкмана-Фрида Alameda Research.

Группа американских инвесторов подала в суд Майами коллективный иск к основателю компании FTX Сэму Бэнкману-Фриду на сумму 11 млрд долларов. Истцы требуют возмещения ущерба от Бэнкмана-Фрида и ряда знаменитостей, которые помогали продвигать FTX.

Среди ответчиков по иску оказались такие знаменитости, как Стефен Карри, «Голден Стэйт», бывшая звезда НБА Шакил О’Нил, квотербек НФЛ Том Брэди, звезда тенниса Наоми Осака, комик Ларри Дэвид, Ким Кардашьян и другие.

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