Малик Монк картинно упал на паркет после контакта с болельщиком

Защитник в одном из моментов матча с (122:115) завалился на паркет.

Монк после прохода приблизился к болельщикам из первого ряда, а после контакта с ними упал и развел руками. Судьи никак не отреагировали на случившееся.

Встреча проходила на домашней арене «Кингз». На счету Монка 12 очков и 4 передачи со скамейки.

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