В трансляции матча – приняли участие легенды калифорнийского клуба , Митч Ричмонд и Крис Маллин.

Недавно ставший членом Зала славы Хардуэй обратил на себя внимание, когда прокомментировал эпизод с перехватом .

«Думали, что это была хорошая защита? Да он просто изнасиловал их. Вызывайте полицию», – произнес Хардуэй.

Позже по ходу трансляции Хардуэй извинился за употребленное слово.

«Чуть ранее я выбрал не лучшее слово. Хочу принести извинения. Давайте вернемся к игре, давайте завершим ее с 30-очковым перевесом и счастливые разойдемся по домам», – заявил бывший игрок НБА.

В этом году Хардуэй уже извинялся за гомофобные высказывания 2007 года.

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