Тим Хардуэй извинился за то, что употребил слово «изнасиловал» во время трансляции матча «Уорриорз»
В трансляции матча «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» приняли участие легенды калифорнийского клуба Тим Хардуэй, Митч Ричмонд и Крис Маллин.
Недавно ставший членом Зала славы Хардуэй обратил на себя внимание, когда прокомментировал эпизод с перехватом Дрэймонда Грина.
«Думали, что это была хорошая защита? Да он просто изнасиловал их. Вызывайте полицию», – произнес Хардуэй.
Позже по ходу трансляции Хардуэй извинился за употребленное слово.
«Чуть ранее я выбрал не лучшее слово. Хочу принести извинения. Давайте вернемся к игре, давайте завершим ее с 30-очковым перевесом и счастливые разойдемся по домам», – заявил бывший игрок НБА.
В этом году Хардуэй уже извинялся за гомофобные высказывания 2007 года.
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