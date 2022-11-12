Джарретт Аллен упал в первые ряды в одном из эпизодов матча с «Уорриорз»

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Центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен не смог избежать столкновения с болельщиками из первых рядов после прохода во время встречи с «Уорриорз»

Набравший высокую скорость Аллен пытался перепрыгнуть болельщиков, но все-таки упал в первые ряды на арене в Сан-Франциско.

Баскетболист не пострадал и продолжил встречу.

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