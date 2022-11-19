«Юта» в пятницу вырвала победу у – 134:133.

Лучшим в составе «Джаз» стал тяжелый форвард , который обновил личный рекорд результативности – 38 очков.

За 35 минут на площадке в активе Лаури также 6 подборов и 3 передачи. Финн реализовал 15 из 18 с игры и 6 из 8 с линии.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

Маркканен стал автором сложного попадания с сопротивлением на последних секундах, которое оказалось победным.

В составе «Санз» 49 очков на счету .