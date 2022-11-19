Рекордные в карьере Лаури Маркканена 38 очков помогли «Юте» победить «Финикс»
«Юта» в пятницу вырвала победу у «Финикса» – 134:133.
Лучшим в составе «Джаз» стал тяжелый форвард Лаури Маркканен, который обновил личный рекорд результативности – 38 очков.
За 35 минут на площадке в активе Лаури также 6 подборов и 3 передачи. Финн реализовал 15 из 18 с игры и 6 из 8 с линии.
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Маркканен стал автором сложного попадания с сопротивлением на последних секундах, которое оказалось победным.
В составе «Санз» 49 очков на счету Девина Букера.
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