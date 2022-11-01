Лаури Маркканен стал автором эффектного попадания в игре с «Мемфисом», у «Юты» шестая победа

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Форвард «Джаз» Лаури Маркканен исполнил эффектный бросок в матче с «Мемфисом» (121:105).

Маркканен взял подбор в нападении и добавил мяч в корзину, двигаясь при этом от кольца.

На счету Маркканена 31 очко (11 из 15 с игры), 11 подборов и 4 блок-шота (личный рекорд). Обменявшая в межсезонье лидеров «Юта» стартовала в сезоне с результатом 6-2.

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