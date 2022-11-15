Лидер не позволил из стать автором победного броска в матче между командами в понедельник.

Букер на последних секундах дважды бросал на победу при счете 112:113. Батлер сперва накрыл его бросок, а затем максимально осложнил его положение во время второй попытки, мяч попал в щит и лишь задел дужку кольца.

«Хит» благодаря победе получили нейтральный баланс в таблице – 7-7.

На счету Батлера 16 очков, 13 подборов, 7 передач и 1 блок-шот за 35 минут.

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