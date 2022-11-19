Девин Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач в матче с «Ютой»

Теги Финикс НБА видео Юта Девин Букер Лаури Маркканен Баскетбол

Защитник «Санз» Девин Букер отметился высокой продуктивностью в матче с «Джаз» (113:114).

Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав за 41 минуту 16 из 31 с игры.

На счету Букера было 45 очков по итогам трех четвертей. В четвертой он набрал только 4 очка.

Тяжелый форвард «Юты» Лаури Маркканен в пятницу обновил личный рекорд результативности – 38 очков.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные