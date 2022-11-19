Девин Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач в матче с «Ютой»
Защитник «Санз» Девин Букер отметился высокой продуктивностью в матче с «Джаз» (113:114).
Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав за 41 минуту 16 из 31 с игры.
На счету Букера было 45 очков по итогам трех четвертей. В четвертой он набрал только 4 очка.
Тяжелый форвард «Юты» Лаури Маркканен в пятницу обновил личный рекорд результативности – 38 очков.
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