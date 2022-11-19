Защитник «Санз» отметился высокой продуктивностью в матче с «Джаз» (113:114).

Букер набрал 49 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав за 41 минуту 16 из 31 с игры.

На счету Букера было 45 очков по итогам трех четвертей. В четвертой он набрал только 4 очка.

Тяжелый форвард «Юты» Лаури Маркканен в пятницу обновил личный рекорд результативности – 38 очков.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли