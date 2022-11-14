Центровой «Филадельфии» обновил личный рекорд результативности в матче с «Ютой» (105:98).

Эмбиид набрал 59 очков, реализовав 19 из 28 с игры и 20 из 24 с линии за 37 минут.

Игроки «Юты» после финальной сирены отдали должное Эмбииду, который также записал на свой счет 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов.

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