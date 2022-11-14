Бигмен «Юты» Лаури Маркканен смазал два важных штрафных в концовке матча с «Филадельфией» (98:105).

Маркканен промахнулся за 20,3 секунды до сирены при счете 98:103. Перед бросками с ним разговаривал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Эмбиид набрал 59 очков, 11 подборов и 8 передач, а также выписал соперникам 7 блок-шотов. На счету финна 15 очков при 1 из 4 с линии.

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