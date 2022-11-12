Разыгрывающий возглавляет рейтинг эффективности бросков (True Shooting percentage) на старте нынешнего сезона .

Карри имеет показатель 69,5%, что является лучшим результатом среди всех игроков лиги, совершающих не менее 10 бросков с игры в среднем за матч.

На втором месте рейтинга находится центровой (67,5%), на третьем – атакующий защитник (67%).

Также в пятерку лучших вошли новобранец Боян Богданович (66,3%) и лидер (66,2%).

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3