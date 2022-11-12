Стеф Карри – лидер НБА по эффективности бросков, Йокич – 2-й, Хертер – 3-й

Теги Денвер Детройт Голден Стэйт Портленд Сакраменто НБА Стефен Карри Боян Богданович Дэмиан Лиллард Никола Йокич Кевин Хертер Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри возглавляет рейтинг эффективности бросков (True Shooting percentage) на старте нынешнего сезона НБА.

Карри имеет показатель 69,5%, что является лучшим результатом среди всех игроков лиги, совершающих не менее 10 бросков с игры в среднем за матч.

На втором месте рейтинга находится центровой «Денвера» Никола Йокич (67,5%), на третьем – атакующий защитник «Сакраменто» Кевин Хертер (67%).

Также в пятерку лучших вошли новобранец «Детройта» Боян Богданович (66,3%) и лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард (66,2%).

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