Стеф Карри – лидер НБА по эффективности бросков, Йокич – 2-й, Хертер – 3-й
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри возглавляет рейтинг эффективности бросков (True Shooting percentage) на старте нынешнего сезона НБА.
Карри имеет показатель 69,5%, что является лучшим результатом среди всех игроков лиги, совершающих не менее 10 бросков с игры в среднем за матч.
На втором месте рейтинга находится центровой «Денвера» Никола Йокич (67,5%), на третьем – атакующий защитник «Сакраменто» Кевин Хертер (67%).
Также в пятерку лучших вошли новобранец «Детройта» Боян Богданович (66,3%) и лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард (66,2%).
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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