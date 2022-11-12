Форвард не считает противостояние своей команды с принципиальным.

«Нет, даже не близко. Помню, с 2014 по 2016 год «Клипперс» называли принципиальными соперниками «Уорриорз», хотя это не было правдой. Тогда мы тоже были многообещающими молодыми парнями.

Но они ведь ничего не выиграли! «Гризлис» тоже ничего не выиграли, так что без вариантов. Принципиальное соперничество у нас было с «Кливлендом». Вот это правда», – заявил Грин.

«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» (4-2) во втором раунде плей-офф-2022. «Кливленд» четыре раза противостоял «Уорриорз» в финале (2015-2018) и стал чемпионом в сезоне-2015/16.

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