Соня Карри призналась, что чуть не решилась на аборт во время беременности ее старшим сыном, разыгрывающим .

«Он был благославлен за решение, которое я приняла в тот момент. Я просто благодарю бога за это», – заявила Соня Карри.

Женщина родила Стефа в возрасте 21 года. Карри стал 4-кратным чемпионом , двукратным MVP регулярного сезона и лучшим игроком финальной серии этого года.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

Главные люди в жизни Стефа Карри