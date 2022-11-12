«Он благославлен за это». Соня Карри чуть не сделала аборт, будучи беременной Стефом
Соня Карри призналась, что чуть не решилась на аборт во время беременности ее старшим сыном, разыгрывающим «Голден Стэйт» Стефеном Карри.
«Он был благославлен за решение, которое я приняла в тот момент. Я просто благодарю бога за это», – заявила Соня Карри.
Женщина родила Стефа в возрасте 21 года. Карри стал 4-кратным чемпионом НБА, двукратным MVP регулярного сезона и лучшим игроком финальной серии этого года.
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