Кавай Ленард пропустит еще как минимум два матча

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сыграет во время предстоящего выезда команды в Техас.

«Клипперс» предстоят встречи в и Сан-Антонио. Таким образом, звездный игрок пропустит как минимум шесть матчей подряд.

Ленард не играет из-за проблем с правым коленом. По словам главного тренера , состояние форварда улучшается.

«Ему лучше, но он расстроен. Он хотел поехать с командой и играть, но доктор сказал, что сейчас ему лучше отдохнуть и воздержаться от переезда», – заявил Лю.

На прошлой неделе Леонард пропустил встречу с «Тандер» после того, как во время утренней разминки почувствовал дискомфорт в правом колене, на котором ранее перенес операцию. В среду он вылетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы пройти дополнительные реабилитационные процедуры.

Кавай пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в игре номер четыре серии второго раунда плей-офф против «Юты» 14 июня 2021 года.

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