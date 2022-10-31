«Клипперс» рассчитывают на скорое возвращение Кавая Ленарда

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«Клипперс» рассчитывают, что форвард Кавай Ленард вернется в строй в ближайшее время.

Ленард не сыграет против «Хьюстона» в понедельник. Таким образом, игрок пропустит как минимум четыре встречи подряд.

«Мы знаем, что Кавай не сыграет в понедельник. Дальше будем смотреть за ним от игре к игре.

Он чувствует себя лучше, нужно только избавиться от этого дискомфорта в колене, но ему лучше и это хороший знак», – заявил главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

Кавай пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в игре номер четыре серии второго раунда плей-офф НБА против «Юты» 14 июня 2021 года.

На прошлой неделе Ленард почувствовал дискомфорт в правом колене.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

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