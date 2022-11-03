Журналист Крис Бруссард высказался о ситуации с форвардом «Клипперс» , который принял участие в двух матчах нового сезона и вернулся в лазарет.

«На данном этапе я не могу рассчитывать на Кавая Ленарда. Скажу следующую ведь, потому что мне довелось услышать мнение нескольких людей в лиге по этой ситуации. Неделю назад боялись, что у Кавая тендинит. Теперь же существует опасение, что все сложнее.

Не знаю, что это означает. Просто в большинстве случае восстановление после такой травмы занимает 8-12 месяцев. В случае с Каваем прошло уже 15. Не знаю, возможно, у Кавая проблемы не с коленом, а в большей степени с психикой.

Он не хочет играть, пока не будет чувствовать себя готовым на 110 процентов», – заявил Бруссард.

На прошлой неделе Леонард пропустил встречу с «Тандер» после того, как во время утренней разминки почувствовал дискомфорт в правом колене, на котором ранее перенес операцию. Он вылетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы пройти дополнительные реабилитационные процедуры и с тех пор не появлялся на площадке.

Кавай пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в игре номер четыре серии второго раунда плей-офф против «Юты» 14 июня 2021 года.

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд