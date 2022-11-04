Юсуф Нуркич раскритиковал журналиста ESPN, который неоднозначно высказался о роли Дрэймонда Грина в «Уорриорз»
Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич раскритиковал журналиста ESPN Зака Лоу, который выложил материал о форварде Дрэймонде Грине и его значении для «Уорриорз».
Лоу отдал должное умениям Грина, а также отметил его важность для команды, которая в последние годы четыре раза выигрывала чемпионат. Он также предположил, что Дрэймонд в будущем попадет в Зал славы.
Эксперт при этом отметил, что Грин состоялся как игрок благодаря системе «Голден Стэйт» и собранным в команде баскетболистам с их уникальными навыками.
«Только глупый клоун мог сказать такое.
Грин – будущий член Зала славы, перестаньте проявлять к нему неуважение!» – написал Нуркич.
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