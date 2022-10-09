Джа Морэнт – об идее выменять Джордана Пула в «Мемфис»: «Прекращайте»

Теги происшествия Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин соцсети Джа Морэнт Джордан Пул Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт не поддержал идею приобретения командой атакующего защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула.

«Джордан Пул в обмен на Брэндона Кларка или Заира Уильямса, а также драфт-активы. В финансовом отношении это сработает. Просто говорю», – написал обозреватель НБА Джо Маллинакс в твиттере.

«Прекращайте», – прокомментировал запись Морэнт.

В среду на тренировке «Уорриорз» Пул получил удар кулаком в челюсть от одноклубника Дрэймонда Грина. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс.

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