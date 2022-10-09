Джа Морэнт – об идее выменять Джордана Пула в «Мемфис»: «Прекращайте»

Разыгрывающий не поддержал идею приобретения командой атакующего защитника «Голден Стэйт» .

«Джордан Пул в обмен на Брэндона Кларка или Заира Уильямса, а также драфт-активы. В финансовом отношении это сработает. Просто говорю», – написал обозреватель НБА Джо Маллинакс в твиттере.

«Прекращайте», – прокомментировал запись Морэнт.

В среду на тренировке «Уорриорз» Пул получил удар кулаком в челюсть от одноклубника . Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег