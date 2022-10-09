Джа Морэнт – об идее выменять Джордана Пула в «Мемфис»: «Прекращайте»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт не поддержал идею приобретения командой атакующего защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула.
«Джордан Пул в обмен на Брэндона Кларка или Заира Уильямса, а также драфт-активы. В финансовом отношении это сработает. Просто говорю», – написал обозреватель НБА Джо Маллинакс в твиттере.
«Прекращайте», – прокомментировал запись Морэнт.
В среду на тренировке «Уорриорз» Пул получил удар кулаком в челюсть от одноклубника Дрэймонда Грина. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс.
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