Руди Гобер – лучший оборонительный игрок сезона-22/23 по прогнозам ESPN

Эксперты ESPN считают, что центровой «Миннесоты» Руди Гобер является главным претендентом на получение награды лучшему оборонительному игроку сезона-2022/23.
Гобер набрал 43 балла по результатам опроса. 27,8% экспертов поставили француза на первое место при голосовании.
Новобранец «Тимбервулвс» обошел форварда «Майами» Бэма Адебайо (29 баллов, 27,8%) и лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо (21 балл, 5,6%).
Результаты опроса ESPN:
1. Руди Гобер («Миннесота») – 43 балла (28,7%)
2. Бэм Адебайо («Майами») – 29 (27,8%)
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21 (5,6%)
4. Микэл Бриджес («Финикс») – 19 (16,7%)
5. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») – 10 (5,6%)
6-7. Маркус Смарт («Бостон») – 9 (5,6%)
6-7. Роберт Уильямс («Бостон») – 9
8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 8 (5,6%)
9. Бен Симмонс («Бруклин») – 6 (5,6%)
10. Дрю Холидей («Милуоки») – 4