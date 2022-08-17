Руди Гобер – лучший оборонительный игрок сезона-22/23 по прогнозам ESPN

Эксперты ESPN считают, что центровой «Миннесоты» Руди Гобер является главным претендентом на получение награды лучшему оборонительному игроку сезона-2022/23.

Гобер набрал 43 балла по результатам опроса. 27,8% экспертов поставили француза на первое место при голосовании.

Новобранец «Тимбервулвс» обошел форварда «Майами» Бэма Адебайо (29 баллов, 27,8%) и лидера Янниса Адетокумбо (21 балл, 5,6%).

Результаты опроса ESPN:

1. Руди Гобер («Миннесота») – 43 балла (28,7%)

2. Бэм Адебайо ( ) – 29 (27,8%)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 21 (5,6%)

4. Микэл Бриджес («Финикс») – 19 (16,7%)

5. Дрэймонд Грин ( ) – 10 (5,6%)

6-7. Маркус Смарт ( ) – 9 (5,6%)

6-7. Роберт Уильямс («Бостон») – 9

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 8 (5,6%)

9. Бен Симмонс ( ) – 6 (5,6%)

10. Дрю Холидей («Милуоки») – 4

Миннесота – Франкенштейн или всё-таки Единорог?