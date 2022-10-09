Дэмиан Лиллард: «Джордан Пул вынес урок, что если ты кого-то толкаешь, ты должен быть готов, что тебе ответят»

Разыгрывающий высказался о стычке между игроками «Голден Стэйт» и на тренировке.

«Это печально. Когда ты проводишь так много времени со своими партнерами по команде, хочется позитива и уважения. Но не буду врать, в моей карьере было много напряженных моментов. Я уверен, что это происходит в каждой раздевалке. Никому это не нравится. То, что происходит за закрытыми дверями, должно оставаться за закрытыми дверями. С этим нужно разбираться, но это должно оставаться внутри команды. То, что это видео было опубликовано, это неправильно.

Что касается самой драки, как бы неправильно это ни было, в боксе говорят, что всегда нужно защищать себя. Я думаю, что Дрэймонд, которого я хорошо знаю, после инцидента понял, что ему не стоило так поступать с партнером по команде. А Пул, наверное, вынес урок, что если ты кого-то толкаешь, ты должен быть готов, что тебе ответят. Вот и все. Неприятная ситуация», – сказал Лиллард.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег