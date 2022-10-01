Дрэймонд Грин – директору NBA 2K: «Перестань вести себя как старые СМИ»

Форвард поддержал своего одноклубника в споре с директором по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингхом (Ронни 2K).

Томпсон публично потребовал изменить его рейтинг трехочковых в популярной видеоигре. В ответ Сингх написал в твиттере: «#RentFree». На слэнге это означает «Залез в твою голову».

«Ронни, ты продвигаешь видеоигру, сэр. Перестань вести себя как старые СМИ», – вмешался в дискуссию Грин.

В новой версии NBA 2K рейтинг трехочкового броска Томпсона составляет 88. По данному показателю он уступает только Стефену Карри (99).

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали