Карим Абдул-Джаббар: «Кайри Ирвинг демонстрирует свое непонимание того, как работает история. Это не шведский стол»

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар высказался по поводу ситуации с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который опубликовал в социальной сети ссылку на антисемитский фильм.

«Я очень горжусь Шаком, и за их смелые и прямые комментарии. Они находятся в авангарде темнокожих спортсменов, которые осуждают недавние антисемитские посты в социальных сетях Кайри Ирвинга и Канье Уэста. Это словно момент из фильма «Спартак».

Ирвинг демонстрирует свое непонимание того, как работает история. Это не шведский стол, где можно есть только те блюда, которые вам нравятся, не понимая контекста.

Честно говоря, у меня мало надежды на то, что Ирвинг изменится, поскольку он изолирован славой и деньгами и окружен людьми, которые во всем с ним соглашаются. Нет никакой мотивации учиться отличать пропаганду от фактов. Миру остается только решать, как реагировать на него», – заявил Абдул-Джаббар.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен