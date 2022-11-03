Адам Сильвер: «Я разочарован тем, что Кайри Ирвинг не принес безоговорочные извинения»

Комиссионер НБА Адам Сильвер сделал официальное заявление по поводу того, что разыгрывающий Кайри Ирвинг не извинился за продвижение антисемитского фильма в социальных сетях.

«Кайри Ирвинг принял безрассудное решение опубликовать ссылку на фильм, содержащий глубоко оскорбительные антисемитские материалы.

Мы ценим тот факт, что он согласился сотрудничать с «Бруклином» и Антидиффамационной лигой в борьбе с антисемитизмом и другими формами дискриминации, но я разочарован тем, что он не принес безоговорочные извинения, а именно не осудил гнусный и опасный контент, содержащийся в фильме, который он решил опубликовать.

Я лично встречусь с Кайри на следующей неделе, чтобы обсудить эту ситуацию», – говорится в заявлении.

Ранее Ирвинг выступил с официальным заявлением.

«Я выступаю против всех форм ненависти и угнетения, твердо поддерживаю сообщества, которые каждый день подвергаются маргинализации и воздействию извне. Я осознаю негативное влияние моего поста на еврейскую общину и беру на себя ответственность за это. Не верю, что все сказанное в документальном фильме было правдой, эти вещи не отражают мою мораль и принципы. Я человек, который старается учиться во всех сферах жизни, и я намерен делать это непредвзято, с готовностью слушать. Я и моя семья не хотели причинить вреда какой-либо группе, расе или религии, мы хотим быть только маяком истины и света», – говорится в заявлении игрока.

Также Ирвинг и «Нетс» пожертвовали по 500 тысяч долларов на образовательные программы, которые будут направлены на борьбу со всеми формами антисемитизма.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен