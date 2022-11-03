Кайри Ирвинг: «Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал заявление комиссионера НБА Адама Сильвера, который выразил разочарование тем, что Ирвинг не принес извинения за публикацию фильма с антисемитским содержанием.
«Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм.
Я не могу быть антисемитом, зная, откуда я родом. Я не понимаю, как появился этот ярлык, потому что вы задаете мне одни и те же вопросы. Я уже сказал, что я считаю. Я уважаю все слои общества», – сказал Ирвинг.
Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен
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