Разыгрывающий Кайри Ирвинг прокомментировал заявление комиссионера НБА Адама Сильвера, который выразил разочарование тем, что Ирвинг не принес извинения за публикацию фильма с антисемитским содержанием.

«Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм.

Я не могу быть антисемитом, зная, откуда я родом. Я не понимаю, как появился этот ярлык, потому что вы задаете мне одни и те же вопросы. Я уже сказал, что я считаю. Я уважаю все слои общества», – сказал Ирвинг.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен