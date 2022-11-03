Кайри Ирвинг: «Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм»

Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал заявление комиссионера НБА Адама Сильвера, который выразил разочарование тем, что Ирвинг не принес извинения за публикацию фильма с антисемитским содержанием.

«Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм.

Я не могу быть антисемитом, зная, откуда я родом. Я не понимаю, как появился этот ярлык, потому что вы задаете мне одни и те же вопросы. Я уже сказал, что я считаю. Я уважаю все слои общества», – сказал Ирвинг.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

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