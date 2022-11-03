Кайри Ирвинг и «Нетс» пожертвуют по 500 тысяч долларов после антисемитского поста баскетболиста

Разыгрывающий Кайри Ирвинг и его клуб «Нетс» пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Ирвинг опубликовал пост в социальных сетях на прошлой неделе в четверг. Сообщение вызвало негативную реакцию, но Кайри сперва не удалял его, утверждая, что не считает свои действия «продвижением» фильма. Критика усиливалась, позже звездный разыгрывающий все же удалил пост.

Ирвинг выступил с официальным заявлением после решения пожертвовать деньги.

«Я выступаю против всех форм ненависти и угнетения, твердо поддерживаю сообщества, которые каждый день подвергаются маргинализации и воздействию извне. Я осознаю негативное влияние моего поста на еврейскую общину и беру на себя ответственность за это. Не верю, что все сказанное в документальном фильме было правдой, эти вещи не отражают мою мораль и принципы. Я человек, который старается учиться во всех сферах жизни, и я намерен делать это непредвзято, с готовностью слушать. Я и моя семья не хотели причинить вреда какой-либо группе, расе или религии, мы хотим быть только маяком истины и света», – говорится в заявлении Ирвинга.

Деньги пойдут на совместный проект Ирвинга и «Бруклина» с Антидиффамационной лигой (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму – прим. Sports.ru). Группа займется разработкой образовательных программ, которые будут направлены на борьбу со всеми формами антисемитизма.

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