Кавай Ленард пропустит еще как минимум два матча

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сыграет сегодня против «Нового Орлеана» и в воскресенье – против , сообщает ESPN.com. Таким образом, игрок пропустит как минимум четыре встречи подряд.

У «Клипперс» серия из трех подряд поражений, Ленард не играет из-за проблем с правым коленом.

Во вторник Леонард пропустил встречу с «Тандер» после того, как во время утренней разминки почувствовал дискомфорт в правом колене, на котором ранее перенес операцию. В среду он вылетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы пройти дополнительные реабилитационные процедуры.

Кавай пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в игре номер четыре серии второго раунда плей-офф НБА против «Юты» 14 июня 2021 года.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?