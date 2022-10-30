Кавай Ленард в воскресенье пропустит третий матч подряд

Звездный форвард Кавай Леонард пропустит третью встречу подряд, когда калифорнийцы в воскресенье сыграют против «Пеликанс».

У «Клипперс» серия из трех поражений, Леонард не играет из-за проблем с правым коленом.

Во вторник Леонард пропустил встречу с «Тандер» после того, как во время утренней разминки почувствовал дискомфорт в правом колене, на котором ранее перенес операцию. В среду он вылетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы пройти дополнительные реабилитационные процедуры.

Воскресная встреча станет первой для «Клипперс» в бэк-ту-бэке, в понедельник команда сыграет с «Рокетс». Леонард перед началом сезона говорил о том, что пока что не планирует играть два дня подряд.

Кавай пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва правой передней крестообразной связки, полученного в игре номер четыре серии второго раунда плей-офф НБА против «Юты» 14 июня 2021 года.

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