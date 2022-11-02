Премьер-лига. Женщины. УГМК примет московское «Динамо», МБА – «Самару» и другие матчи

В среду, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.

УГМК примет московское «Динамо», МБА – «Самару».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

УГМК – Динамо Москва

2 ноября. 17.00

Надежда –

2 ноября. 17.00

МБА – Самара

2 ноября. 18.00

Спарта энд К –

2 ноября. 18.00

Ника – Динамо Новосибирск

2 ноября. 18.30

Пересвет-ЮФУ – Нефтяник

2 ноября. 19.00

Положение команд: Динамо Курск – 6-0, УГМК – 5-0, Ника – 5-1, МБА – 5-1, – 4-2, Спарта энд К – 3-3, Самара – 2-4, Енисей – 2-4, – 2-4, Нефтяник – 1-4, Пересвет-ЮФУ – 0-6, – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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