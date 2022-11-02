Премьер-лига. Женщины. УГМК примет московское «Динамо», МБА – «Самару» и другие матчи
В среду, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.
УГМК примет московское «Динамо», МБА – «Самару».
Чемпионат России
Женщины
УГМК – Динамо Москва
2 ноября. 17.00
Надежда – Енисей
2 ноября. 17.00
МБА – Самара
2 ноября. 18.00
Спарта энд К – Динамо Курск
2 ноября. 18.00
Ника – Динамо Новосибирск
2 ноября. 18.30
Пересвет-ЮФУ – Нефтяник
2 ноября. 19.00
Положение команд: Динамо Курск – 6-0, УГМК – 5-0, Ника – 5-1, МБА – 5-1, Надежда – 4-2, Спарта энд К – 3-3, Самара – 2-4, Енисей – 2-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Нефтяник – 1-4, Пересвет-ЮФУ – 0-6, Динамо Москва – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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