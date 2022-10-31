УГМК обыграл в овертайме курское «Динамо» и стал двукратным обладателем Суперкубка России

В воскресенье, 30 октября, екатеринбургский УГМК обыграл в овертайме курское «Динамо» (78:74) и стал победителем Суперкубка России.

Мария Вадеева стала лучшим игроком встречи, набрав 26 очков и сделав 17 подборов.

УГМК стал обладателем Суперкубка России во второй раз. Первый розыгрыш прошел в феврале прошлого года в Верхней Пышме, тогда команда из Екатеринбурга обыграла оренбургскую «Надежду» – 93:68.

Суперкубок России

Женщины

Динамо Курск — УГМК — 74:78 ОТ (19:26, 14:12, 19:13, 15:16, 7:11)

: Шабанова (17), Буровая, Лизек (обе – 13), Сафонова (7), О. Фролкина, Абайбурова (обе – 6), Комарова (5 + 8 передач), Штанько (5), Е. Фролкина (2), Анойкина, Псарева (обе – 0).

УГМК: Вадеева (26 + 17 подборов), Завьялова (18), Попова (12), Ражева (11), Левченко (4), Репникова (3), Бентли, Шилова (обе – 2), А. Столяр, Крайишник (обе – 0).

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