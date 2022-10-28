«Русским приятно, что они могут спровоцировать в США хаос». Консультант по урегулированию кризисов Фрэнкс высказался о ситуации Грайнер

Джонатан Фрэнкс, представитель кампании «Вернем наши семьи домой» и консультант по урегулированию кризисов, который работал над освобождением из российской тюрьмы американца Тревора Рида, утверждает, что президент России Владимир Путин на данный момент не заинтересован в том, чтобы сесть с США за стол переговоров по вопросу баскетболистки Бриттни Грайнер.

Мособлсуд на этой неделе утвердил 9-летний срок в колонии для звезды женской НБА Грайнер за контрабанду наркотиков.

Фрэнкс считает, что в России не хотят отказываться от «единственной в жизни возможности, которая есть у Путина, чтобы вызвать хаос в нашей стране».

«Это троллинг первого порядка, троллинг со стороны государственного субъекта. Каждый раз, когда Шерель (жена Грайнер – Sports.ru) появляется на телевидении, происходит своего рода землетрясение, и все освещают эту тему, потому что ее усилия в поддержку супруги невозможно не заметить. А затем люди адресуют Белому дому вопросы во время брифингов, и на них трудно ответить.

Я уверен, что русским очень приятно наблюдать за происходящим хаосом и чувствовать, что они могут спровоцировать его в любой момент, ухудшив условия ее содержания в тюрьме», – заявил Фрэнкс.

Спустя несколько лет после того, как Москва впервые попыталась договориться об освобождении отбывающего срок в США Виктора Бута, администрация Байдена, как предполагается, предложила включить его в обмен на Грайнер. Фрэнкс считает, что Россия, возможно, специально затягивает процесс еще и с целью «отомстить США за то, что они не заключили эту сделку много лет назад».

«Мы так долго игнорировали их и говорили, что обменять Бута невозможно, а теперь хотим это сделать. Но теперь уже русские не торопятся. Это действительно похоже на игру», – сказал Фрэнкс.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США