Премьер-лига. Женщины. «Пересвет-ЮФУ» сыграет с МБА

В четверг, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги в Ростове-на-Дону сыграет с московской МБА.

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Пересвет-ЮФУ – МБА

27 октября. 19:00

Положение команд: Динамо Курск – 6-0, УГМК – 5-0, Ника – 5-1, МБА – 4-1, Надежда – 4-2, Спарта энд К – 3-3, Самара – 2-4, Енисей – 2-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Нефтяник – 1-4, Пересвет-ЮФУ – 0-5, Динамо Москва – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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