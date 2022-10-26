Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет курское «Динамо», «Надежда» встретится с «Самарой» и другие матчи
В среду, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
Красноярский «Енисей» примет курское «Динамо», «Надежда» в Оренбурге встретится с «Самарой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – ДИНАМО КУРСК
26 октября. 15:00
ДИНАМО НОВОСИБИРСК – Спарта энд К
26 октября. 15:00
ДИНАМО Москва – Ника
26 октября. 16:00
Надежда – Самара
26 октября. 17:00
Положение команд: Динамо Курск – 5-0, УГМК – 5-0, МБА – 4-1, Ника – 4-1, Надежда – 3-2, Динамо Новосибирск – 2-3, Спарта энд К – 2-3, Самара – 2-3, Енисей – 2-3, Нефтяник – 1-4, Пересвет-ЮФУ – 0-5, Динамо Москва – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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