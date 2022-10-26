Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет курское «Динамо», «Надежда» встретится с «Самарой» и другие матчи

В среду, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

Красноярский примет курское «Динамо», «Надежда» в Оренбурге встретится с «Самарой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – ДИНАМО КУРСК

26 октября. 15:00

ДИНАМО НОВОСИБИРСК – Спарта энд К

26 октября. 15:00

ДИНАМО Москва – Ника

26 октября. 16:00

– Самара

26 октября. 17:00

Положение команд: – 5-0, УГМК – 5-0, МБА – 4-1, Ника – 4-1, Надежда – 3-2, – 2-3, Спарта энд К – 2-3, Самара – 2-3, Енисей – 2-3, Нефтяник – 1-4, Пересвет-ЮФУ – 0-5, – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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