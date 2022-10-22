Кавай Ленард: «Если бы я сыграл 38 минут, моя крестообразная связка могла бы не выдержать»

Форвард объяснил, почему в первом официальном матче за 16 месяцев его время на площадке было ограничено.

Во встрече с (103:97) Ленард вышел со скамейки и за 21 минуту набрал 14 очков (6 из 12 с игры), 7 подборов, 2 передачу и 1 перехват.

«Игровое время нужно постепенно, чтобы крестообразная связка становилась сильнее. Если бы я сыграл 38 минут в первом матче после возвращения, она могла бы не выдержать. Я прислушиваюсь к врачам в таких вопросах. Это длинный сезон, мы хотим попасть в плей-офф и сделать так, чтобы я сыграл там», – заявил Ленард.

Пятикратный участник всех звезд пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки, которую получил в серии против «Юты» в плей-офф-2021.

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