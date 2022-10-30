Деннис Смит сравнял счет на последних секундах, а затем помешал Карри во время броска на победу

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Разыгрывающий «Хорнетс» Деннис Смит стал героем концовки матча против «Уорриорз».

Смит сравнял счет на последних секундах основного времени, а затем шикарно отзащищался против 2-кратного MVP Стефена Карри во время броска на победу.

В овертайме «Шарлотт» превзошел действующих чемпионов со счетом 13:6 и победил 120:113. На счету Смита 13 очков, 9 подборов и 8 передач за 37 минут.

Смит недавно рассказал, что перед подписанием контракта с «Хорнетс» едва не ушел в американский футбол.

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