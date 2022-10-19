Стеф Карри: «Буду ли использовать «Дрим шейк» в дальнейшем? Посмотрим»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пошутил, что может добавить в свой арсенал «Дрим шейк», который он использовал в первом матче нового сезона против «Лейкерс» (123:109)
«Посмотрим. У меня два из двух, я попал в предсезонке и в этом матче. Но не думаю, что тренер планирует ставить комбинации, в которых я буду получать мяч в посте. Мне нужно и дальше пробовать разные вещи на площадке», – признался Карри.
Лидер «Уорриорз» завершил встречу с показателями 33 очка, 7 передач, 6 подборов и 4 перехвата.
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