Стеф Карри эмоционально отреагировал на победный бросок Дэмиона Ли в матче с «Далласом»

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри порадовался победному броску защитника «Финикса» Дэмиона Ли в матче с «Далласом».

Ли поразил цель сложным броском с отклонением за 9,7 секунды до конца дополнительной 5-минутки (107:105).

В последней атаке инициативу на себя взял лидер техасцев Лука Дончич, но его дальняя попытка оказалась неточной.

Ли ранее выступал за «Уорриорз», он женат на родной сестре Стефена.

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