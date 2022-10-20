Стеф Карри эмоционально отреагировал на победный бросок Дэмиона Ли в матче с «Далласом»

Разыгрывающий порадовался победному броску защитника в матче с .

Ли поразил цель сложным броском с отклонением за 9,7 секунды до конца дополнительной 5-минутки (107:105).

В последней атаке инициативу на себя взял лидер техасцев Лука Дончич, но его дальняя попытка оказалась неточной.

Ли ранее выступал за «Уорриорз», он женат на родной сестре Стефена.

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