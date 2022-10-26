Стефен Карри в шутку обвинил комментаторов в первом промахе с линии в сезоне

Разыгрывающий «Уорриорз» подошел к матчу с «Санз» (105:134) с результатом 22 из 22 с линии штрафных.

Во второй четверти Карри допустил промах с линии. Вскоре он с улыбкой указал на комментаторскую бригаду TNT, намекая, что те сглазили его.

Комментатор Кевин Харлан во время броска Карри действительно произнес, что 2-кратный MVP пока не имеет промахов с линии в новом сезоне.

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