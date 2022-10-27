«Клянусь Богом, я бы пробился туда». Деннис Смит перед переходом в «Хорнетс» планировал стать игроком НФЛ

Защитник Деннис Смит подписал годовой контракт на 2,1 миллиона долларов с в сентябре и остался в НБА.

По словам Смита, перед этим он всерьез обдумывал идею с переходом в футбол.

«Сказал своему предыдущему агенту: «Я не поеду за границу. Если ничего не получится, просто перейду в НФЛ. И я был чертовски серьезен. Специально прибавил в весе. Я собирался попробовать», – заявил Смит.

Смит рассказал, что играл в футбол в старшей школе и был одним из лучших по своему возрасту в США.

«Собирался попасть в НФЛ. Клянусь Богом, я бы это сделал», – сказал Деннис.

24-летний Смит с трудом удерживался в НБА после того, как «Даллас» выбрал его 9-м на драфте 2017 года. Защитник набирал в среднем 10,8 очка и 4,3 передачи за встречу по ходу 6-летней карьеры, но не мог задержаться надолго в одной команде, поиграв за «Мэвс», «Никс», «Пистонс» и «Блэйзерс».

В составе «Шарлотт» Смит в этом сезоне набирает в среднем по 13,3 очка и 4,7 передачи за 25,7 минуты на площадке при 56,7% с игры в 3 матчах.

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