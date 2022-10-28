Стеф Карри красиво обыграл Тайлера Хирро и забросил 3-очковый
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором эффектного дальнего попадания в матче с «Хит» (123:110).
В четвертой четверти Карри с помощью финта избавился от опеки Тайлера Хирро и забросил 3-очковы при счете 105:100.
В активе Карри 33 очка (13 из 22 с игры, 7 из 14 из-за дуги), 7 подборов и 9 передач.
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