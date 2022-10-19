Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет «Нефтяник»

В среду, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги подмосковная энд К» примет на своей площадке омский «Нефтяник».

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Спарта энд К – Нефтяник

19 октября. 18.00

Положение команд: – 4-0, УГМК – 4-0, МБА – 4-0, Ника – 3-1, – 2-2, Енисей – 2-2, Динамо Новосибирск – 2-2, Нефтяник – 1-2, Самара – 1-3, Спарта энд К – 0-3, Динамо Москва – 0-4, Пересвет-ЮФУ – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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