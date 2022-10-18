Премьер-лига. Женщины. УГМК против «Надежды», курское «Динамо» примет «Самару» и другие матчи

Во вторник, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

УГМК в Екатеринбурге сыграет с оренбургской «Надеждой», курское «Динамо» примет «Самару».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– Пересвет-ЮФУ

18 октября. 12:00

–

18 октября. 13:00

МБА – Ника

18 октября. 17:00

УГМК – НАДЕЖДА

18 октября. 17:00

Динамо Курск – Самара

18 октября. 19:30

Положение команд: – 3-0, УГМК – 3-0, МБА – 3-0, Ника – 3-0, – 2-1, Динамо Новосибирск – 1-2, Енисей – 1-2, Нефтяник – 1-2, Самара – 1-2, Спарта энд К – 0-3, Пересвет-ЮФУ – 0-3, Динамо Москва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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