Премьер-лига. Женщины. УГМК против «Надежды», курское «Динамо» примет «Самару» и другие матчи
Во вторник, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
УГМК в Екатеринбурге сыграет с оренбургской «Надеждой», курское «Динамо» примет «Самару».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Пересвет-ЮФУ
18 октября. 12:00
Динамо Москва – Динамо Новосибирск
18 октября. 13:00
МБА – Ника
18 октября. 17:00
УГМК – НАДЕЖДА
18 октября. 17:00
Динамо Курск – Самара
18 октября. 19:30
Положение команд: Динамо Курск – 3-0, УГМК – 3-0, МБА – 3-0, Ника – 3-0, Надежда – 2-1, Динамо Новосибирск – 1-2, Енисей – 1-2, Нефтяник – 1-2, Самара – 1-2, Спарта энд К – 0-3, Пересвет-ЮФУ – 0-3, Динамо Москва – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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