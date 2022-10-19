Джа Морэнт: «Грайнер ни в коем случае не должна находиться в тюрьме. Это безумие»

Игроки и пришли на тренировку в толстовках с изображением американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая осуждена в России за контрабанду наркотиков.

«Мне кажется, что она ни в коем случае не должна находиться в тюрьме, тем более проводить там свой день рождения. Все ждут, когда она вернется. По-моему, это безумие, если честно», – заявил Морэнт.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

Фото: Twitter-аккаунт репортера Дамайкла Коула.

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