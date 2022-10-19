Стефен Карри: «У Бриттни Грайнер сегодня день рождения. Мы хотим, чтобы ее имя оставалось известно»

Лидер во время церемонии вручения перстней и открытия баннера в честь победы «Уорриорз» в сезоне-2021/22 выразил поддержку осужденной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Мы хотим продолжать использовать нашу трибуну и воспользоваться возможностью, чтобы сказать об особенном члене баскетбольного сообщества.

У Бриттни Грайнер сегодня день рождения. Ей 32 года. Мы хотим, чтобы ее имя оставалось известно», – заявил Карри.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

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