Помощник президента РФ Юрий Ушаков: «Байден хочет вернуть Грайнер до выборов в Конгресс»

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Джо Байден хочет вернуть осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер до выборов в Конгресс.

«В этой острой ситуации, как мне кажется, Байден думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков. Но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, нас волнует», – сказал Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. 

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре.

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