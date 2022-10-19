Джордан Пул и Хуан Тоскано-Андерсон сцепились, борясь за мяч на паркете

Бывшие партнеры по команде защитник «Голден Стэйт» и форвард оказались на паркете почти в обнимку.

В одном из эпизодов матча открытия сезона Пул и Тоскано-Андерсон одновременно схватились за мяч и не уступили друг другу, пока арбитр не зафиксировал спорный.

В прошлом сезоне Тоскано-Андерсон выступал за и помог команде завоевать чемпионский титул.

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона

Контракты и платежные ведомости НБА