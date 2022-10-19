Джордан Пул и Хуан Тоскано-Андерсон сцепились, борясь за мяч на паркете
Бывшие партнеры по команде защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул и форвард «Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон оказались на паркете почти в обнимку.
В одном из эпизодов матча открытия сезона Пул и Тоскано-Андерсон одновременно схватились за мяч и не уступили друг другу, пока арбитр не зафиксировал спорный.
В прошлом сезоне Тоскано-Андерсон выступал за «Голден Стэйт» и помог команде завоевать чемпионский титул.
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