33 очка и 7 передач Стефена Карри помогли «Уорриорз» обыграть «Лейкерс» в матче открытия сезона

Во вторник, 18 октября, действующий чемпион начал защиту титула, обыграв на своей площадке со счетом 123:109.

В матче открытия сезона лидер «Уорриорз» принес команде 33 очка (10 из 22 с игры, 4 из 13 из-за дуги, 9 из 9 с линии штрафных), 7 передач, 6 подборов, 4 перехвата и 1 блок-шот за 33 минуты на площадке.

Эндрю Уиггинс добавил 20 очков и 6 подборов, Клэй Томпсон – 18, Джордан Пул – 12.

В составе «Лейкерс» лучшими стали (31 очко, 14 подборов, 8 передач), Энтони Дэвис (27 очков, 6 подборов, 4 перехвата) и Расселл Уэстбрук (19 очков, 11 подборов).