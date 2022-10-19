Расселл Уэстбрук: «Перевод на скамейку запасных привел к травме»

Разыгрывающий считает, что перевод на скамейку запасных в предсезонном матче против (86:133) способствовал его травме.

«Безусловно.

Я делаю одно и то же на протяжении 14 лет подряд. Честно говоря, я даже не знал, что делать перед матчем», – признался Уэстбрук.

Уэстбрук травмировал подколенное сухожилие в первой четверти заключительного предсезонного матча.

Сегодня разыгрывающий «Лейкерс» вышел в стартовом составе на матч открытия сезона против (109:123) и набрал 19 очков.

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