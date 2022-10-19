Расселл Уэстбрук: «Перевод на скамейку запасных привел к травме»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук считает, что перевод на скамейку запасных в предсезонном матче против «Сакраменто» (86:133) способствовал его травме.
«Безусловно.
Я делаю одно и то же на протяжении 14 лет подряд. Честно говоря, я даже не знал, что делать перед матчем», – признался Уэстбрук.
Уэстбрук травмировал подколенное сухожилие в первой четверти заключительного предсезонного матча.
Сегодня разыгрывающий «Лейкерс» вышел в стартовом составе на матч открытия сезона против «Голден Стэйт» (109:123) и набрал 19 очков.
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