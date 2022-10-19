Стефен Карри исполнил великолепный лэй-ап и забросил трехочковый с фолом

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Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в концовке матча открытия сезона против «Лейкерс» (123:109) провел серию шикарных атак.

Сначала Карри исполнил великолепный лэй-ап, разобравшись под кольцом с двумя игроками соперниками, а в следующей атаке забросил трехочковый с фолом Патрика Беверли.

Двукратный MVP лиги завершил встречу с 33 очками, 7 передачами, 6 подборами и 4 перехватами.

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